Алёна Бронникова Уличные светильники в Пермь поставит московская компания Контракт заключён на 51 млн рублей

Олег Антонов

Подрядчиком по поставке светильников наружного освещения в Пермь стала московская компания. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, МБУ «Горсвет» заключило контракт с ООО «Профэско».

Начальная стоимость контракта составляла 52,5 млн руб. На участие в закупке заявились три организации. Победителем был выбран участник, предложивший наименьшую цену за работы — 51,1 млн руб. Снижение начальной цены составило 2,5%.

Напомним, власти намерены приобрести 1,9 тыс. светильников с управляемым источником питания. Закупка является частью реализации проекта по замене существующих светильников на новые, оборудованные системой интеллектуального управления. Все они должны быть совместимы с имеющимся у Горсвета программным обеспечением. Дата исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.

Как указано на сайте СБИС, ООО «Профэско» было зарегистрировано в 2019 году в Москве. Размер уставного капитала составляет 1 млн руб. Основным видом деятельности является предоставление инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Выручка в 2024 году составила 528,4 млн руб., прибыль — 97,4 млн руб. Компания принимала участие в 37 торгах, из них выиграла 27, основным заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство».

