Алёна Бронникова На поставку уличных светильников в Перми выделили 52 млн рублей Планируется закупить почти 2 тысячи светильников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МБУ города Перми «Горсвет» ищет подрядчика на поставку светильников наружного освещения. Электронный аукцион опубликован на платформе «Сбербанк-АСТ». Начальная цена составляет 52,5 млн руб. Место поставки — б. Гагарина, 84а.

Согласно техзаданию, власти планируют приобрести 1,9 тыс. светильников с управляемым источником питания, закупка является частью реализации проекта по замене существующих светильников на новые, оборудованные системой интеллектуального управления. Поставляемый товар должен быть совместим с имеющимся у Горсвета программным обеспечением «Универсальная программная платформа для интернета вещей Ambiot».

«Требование о совместимости поставляемого товара с имеющимся у заказчика ПО обусловлено необходимостью расширить функционирующую на данный момент на территории Перми систему интеллектуального управления наружным освещением и обеспечить единый протокол передачи данных между сервером заказчика и уже установленными светильниками, контроллеры которых поддерживают передачу данных по протоколу LoraWAN», — сообщается в документе.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 ноября. Дата подведения итогов — 24 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.