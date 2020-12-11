В Прикамье определили кандидатов на должность главы Чердынского МО
На этот пост претендуют Анна Батагова и Любовь Бурдоленко
Конкурсная комиссия определилась с основными кандидатами на пост главы Чердынского муниципального округа. Итоги были озвучены на итоговом заседании. На должность главы территории претендуют два кандидата: действующий глава Анна Батагова и начальник отдела территориального развития местной администрации Любовь Бурдоленко.
В начале следующей недели, 15 декабря, обе кандидатки представят свои программы развития округа на заседании Чердынской думы, а затем депутаты выберут главу, сообщает телеграмм-канал «На местах».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.