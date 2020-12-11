В Прикамье определили кандидатов на должность главы Чердынского МО На этот пост претендуют Анна Батагова и Любовь Бурдоленко Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

Конкурсная комиссия определилась с основными кандидатами на пост главы Чердынского муниципального округа. Итоги были озвучены на итоговом заседании. На должность главы территории претендуют два кандидата: действующий глава Анна Батагова и начальник отдела территориального развития местной администрации Любовь Бурдоленко.

В начале следующей недели, 15 декабря, обе кандидатки представят свои программы развития округа на заседании Чердынской думы, а затем депутаты выберут главу, сообщает телеграмм-канал «На местах».

Как писал "Новый компаньон", ранее Анна Батагова занимала должность замглавы администрации по развитию инфраструктуры. А после увольнения по собственному желанию Андрея Ламанова, который управлял территорией с 2013 года, была назначена врио главы округа. На пост главы её избрали 11 декабря 2020 года.

