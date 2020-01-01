Замглавы Чердынского округа официально стала руководителем территории Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 11 декабря, заседании думы Чердынского городского округа депутаты единогласно выбрали главой территории Анну Батагову. Всего присутствовало 11 депутатов из 15.

Ранее Батагова занимала должность замглавы администрации по развитию инфраструктуры. А после увольнения по собственному желанию Андрея Ламанова, который управлял территорией с 2013 года, была назначена врио главы округа.

Всего на участие в конкурсе было подано три заявки. Кроме Батаговой документы направили ведущий специалист отдела внутренней политики администрации городского округа Любовь Бурдоленко и временно не работающий Владимир Гинкель из посёлка Рябинино.

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