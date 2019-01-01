Михаил Суслов Глава Чердынского городского округа Андрей Ламанов ушёл в отставку Новый конкурс объявят 9 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ТИК Чердынского ГО

Глава Чердынского городского округа Андрей Ламанов вчера, 5 октября, написал заявление об уходе со своего поста. Он подтвердил «Новому компаньону» эту информацию.

По его словам, он уходит «по собственному желанию». И. о. главы округа остаётся замглавы администрации Чердынского городского округа по развитию инфраструктуры Анна Батагова. Андрей Ламанов рассказал также, что конкурс по отбору главы территории будет объявлен на заседании думы, которое намечено на 9 октября.

Андрей Ламанов руководит территорией с 2013 года. В декабре 2019 года он выиграл очередной конкурс. За его избрание главой округа проголосовали все 14 присутствовавших на заседании депутатов.

Отметим, что летом этого года появилась информация, что правоохранительные органы проводят проверку по факту получения компанией ООО «Лесоматериалы», которую якобы возглавляет супруга главы округа Татьяна Ламанова, госконтрактов от МКУ «Управление развития инфраструктуры» на сумму 6,214 млн руб.

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