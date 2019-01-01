Андрей Ламанов сохранил должность главы Чердынского городского округа

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Как стало известно «Новому компаньону», глава Чердынского района Андрей Ламанов сегодня на заседании думы округа единогласно был «переутверждён» в должности.

За его избрание главой округа проголосовали все 14 присутствовавших на заседании депутатов. Кроме того, в конкурсе участвовал также экс-глава Чердынского поселения Анатолий Брандт.



Напомним, зимой поселения Чердынского района объединились в городской округ. Андрей Ламанов руководит территорией с 2013 года.