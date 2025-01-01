Температура воздуха ночью 9 декабря в Прикамье опустилась до -32 градусов Это первые тридцатиградусные морозы с марта 2024 года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Ночью 9 декабря в Прикамье был отмечен пик первого декабрьского похолодания, температура воздуха опускалась до -32°. Об этом сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«В Пермском крае, по данным текущих наблюдений, холоднее всего в Вае (‒32°C), и в Кыне (‒28°C), но по этим станциям пока нет данных о минимальной температуре. В любом случае — это первые тридцатиградусные морозы с начала марта 2024 года, потому что в прошлую аномально тёплую зиму ‒30°C не было ни разу даже в Вае», — отметили эксперты.

Из тех минимумов, о которых уже известно, холоднее всего было в Бисере (‒28,7°C), в Гайнах (‒28,2°C) и в Косе (‒27,7°C). В Перми температура опускалась до отметки в ‒22,4°C. При этом в Свердловской области минимумы на многих станциях были зафиксированы ниже -30°C, например, в Ивдели -34,8°C.

Ожидается, что днём 9 декабря в Пермском крае начнёт теплеть, и воздух к вечеру прогреется до -10…-15°C, в восточных районах — до -18°C.

Как писал ранее «Новый компаньон», в ночь на 10 декабря к региону подойдёт атмосферный фронт, ожидается выпадение снега на северо-западе, а днём и вечером — повсеместно. Температура воздуха ночью будет около -5…-10°, днём потеплеет до -2…-7°. В среду днём воздух может прогреться до 0°.

