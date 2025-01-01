В праздники в Пермском крае планируется открытие частного визит-центра Комплекс строится на берегу Усьвы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в новогодние праздники планируется открытие первого в регионе частного визит-центра. Проект реализуется компанией «Доступный Урал». Туристический комплекс «Порт Усьва» строится на въезде в п. Усьва в Губахинском городском округе.

«Это общественное пространство, куда может прийти любой турист, получить информацию, получить помощь, припарковать свою машину, купить сувениры, поесть, выпить кофе и зарегистрироваться на поездку на снегоходе. Прямо здесь будут дежурить наши снегоходы, и мы будем отправлять всех на Усьвинские столбы, Омутной камень и другие прекрасные объекты Усьвы. Думаю, что наш визит-центр заработает как раз к Новому году и уже будет встречать всех гостей», — рассказал автор проекта Василий Вавилов в соцсетях компании.

О строительстве частного визит-центра стало известно в октябре прошлого года. Сообщалось, что здесь планируется обустроить сувенирную лавку, кафе, модульную гостиницу, охраняемую парковку и тёплый туалет, а также стоянку и гараж для ремонта и заправки снегоходной техники.

