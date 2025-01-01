Алёна Бронникова На содержание пяти парков в Перми выделили 11,8 млн рублей Контракт заключат на 2026 год Поделиться Твитнуть

В Перми содержание пяти городских парков оценили в 11,8 млн руб. По данным сайта госзакупок, МАУК «Пермьпарк» ищет подрядчика для летнего и зимнего содержания объектов озеленения общего пользования, срок подачи заявок — до 16 декабря, подведение итогов — 18 декабря.

С подрядчиком заключат контракт на обслуживание с 1 января по 15 апреля сада им. В.Л. Миндовского в Индустриальном районе, на обслуживание в течение всего года сада им. Я.М. Свердлова в Мотовилихе, парка им. А.П. Чехова на Гайве, парка «Счастье есть» в Закамске, а также парка культуры и отдыха «Балатово». Сроки летнего содержания: с 15 апреля по 14 октября, зимнего: с 1 января по 14 апреля и с 15 октября по 31 декабря.

В рамках зимнего содержания подрядчик должен убирать и вывозить мусор, выполнять ручную и механизированную очистку дорог и площадок от снега и подсыпать их песком, очищать скамейки, качели и урны. В летний период необходимо убирать и вывозить мусор, подметать дороги и площадки, очищать и красить урны и скамейки, промывать ограждения, косить газоны, высаживать цветы, ухаживать за цветниками, кронировать деревья, убирать аварийные и упавшие.

В прошлом году на содержание четырёх парков было выделено 8,6 млн руб.

