Власти Перми ищут подрядчика на содержание садов и парков в 2025 году Исполнителю могут выплатить 8,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

МАУК «Пермьпарк» начал поиск подрядчика на выполнение работ по содержанию в 2025 году городских садов и парков. Речь, в частности, идёт о саде им. Миндовского (ул. Мира, 9), саде им. Я.М. Свердлова (угол ул. Соликамской и ул. Красная площадь), парке им. А.П. Чехова (ул. Репина, 20) и парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106). Исполнителю бюджет готов перечислить до 8,6 млн руб. (максимальная цена контракта). Информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнители должны обеспечить с 1 января по 31 декабря будущего года ежедневный сбор и утилизацию мусора, в зимний период очистку от снега дорожек, скамеек, спортплощадок, урн, проводить комплексную уборку газонов весной и осенью, летом разбить цветники, поливать зелёные насаждения, косить траву, проводить влажную уборку малых архитектурных форм.

Подрядчика должны определить 18 декабря.

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