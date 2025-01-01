Фильм пермячки вошёл в число победителей Международного кинофестиваля SiberiaDOC Киноленту Нины Изотовой «Нечужие» (18+) покажут 18 декабря в «Кристалл-Центре» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Документальный кинофильм начальника пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому края Нины Изотовой вошел в число победителей III Международного кинофестиваля документального кино SiberiaDoc. Фестиваль проходил с 28 ноября по 7 декабря в Красноярске.

В этом году организаторы получили 504 заявки из 55 стран, включая Францию, Иран, Мексику, Индию и Чехию. Однако в конкурсной программе участвовали лишь 37 фильмов, представляющих 15 стран.

Картина пермского режиссера Нины Изотовой «Нечужие» (18+) удостоена награды «Лучший фильм по мнению зрительского жюри». В качестве приза Нине вручили статуэтку, созданную красноярским мастером Борисом Потребой из древесины старых сибирских тополей. Каждая из четырех уникальных статуэток, выполненных в форме лодок, имеет индивидуальные черты, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

«Нечужие» (18+) рассказывает истории женщин, пострадавших от домашнего насилия и пытающихся восстановить свою жизнь после освобождения из тюрьмы.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Как писал «Новый компаньон», ранее фильм был отмечен на международных фестивалях «Докер» в Москве и «Надежда» в Челябинске.

Нина Изотова более 15 лет снимает документальное кино. Её работы неоднократно отмечались на различных фестивалях. В этот раз она собрала команду, чтобы поднять важные социальные вопросы.

По словам режиссёра, съёмки проходили в колониях Пермского края. Освободившимся из мест заключения людям крайне важна поддержка близких: они хотят вернуться в общество, но сталкиваются с трудностями в трудоустройстве, поиске жилья и восстановлении связей. Общество реагирует на них агрессивно, что сильно затрудняет адаптацию, отметила Нина Изотова.

Фильм был создан продюсерским центром «Капризка» при поддержке Союза кинематографистов, Фонда поддержки регионального кинематографа и Пермской кинокомиссии.

Показ фильма «Нечужие» (18+) состоится 18 декабря в «Кристалл-Центре». Вход свободный.

