Пермский документальный фильм «Нечужие» получил награду международного фестиваля «Докер» Кинолента рассказывает о жизни женщин, осужденных за убийства своих мужей из-за абьюза Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Фильм «Нечужие» (18+), созданный пермским режиссёром, руководителем пресс-службы ГУФСИН по Прикамью Нины Изотовой, был отмечен престижной наградой и удостоен особого упоминания жюри на международном кинофестивале «Докер». Фестиваль проходил в Москве с 4 по 14 сентября. Работа Нины Изотовой получила высокую оценку жюри в категории короткометражных фильмов. Работу режиссёра оценили как «кино, дающее надежду на новую жизнь».

В этом году организаторы «Докера» получили свыше 2 тыс. заявок из разных стран мира, но только 67 картин из 30 государств прошли отбор и были представлены в девяти номинациях. Многие из отобранных фильмов впервые демонстрировались на большом экране. В категории короткометражных фильмов соревновались всего 12 работ из разных стран, включая Великобританию, Венесуэлу, Индию, Иран, Испанию, Канаду, Китай, Колумбию, Новую Зеландию, США, Францию и два фильма из России.

«Нечужие» рассказывает трогательные истории женщин, переживших домашнее насилие и убивших своих мужей. Сейчас они пытаются начать всё сначала: после освобождения из тюрьмы стремятся вернуться к нормальной жизни в обществе, решая проблемы с поиском работы, жилья и восстановлением связей с семьёй.

Премьера фильма в Перми состоится осенью этого года.

Как писал ранее «Новый компаньон», в июне прошлого года Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) опубликовал результаты конкурса «Россия — взгляд в будущее». В нём участвовали проекты, посвящённые региональным трендам. Победителями стали проекты из более 25 субъектов РФ. Среди них был и фильм Нины Изотовой «Нечужие».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.