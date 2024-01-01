Алёна Бронникова В число победителей конкурса Фонда поддержки регионального кинематографа вошли пермские проекты Пермский край оказался среди лидеров по количеству поддержанных работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) опубликовал результаты конкурса «Россия — взгляд в будущее», в котором участвовали посвящённые региональным трендам проекты. Всего в 2024 году поступило 284 заявки от авторов из 60 регионов.

Победителями стали проекты из более чем 25 субъектов РФ. Фильмы оценивались по двум категориям: «Альманах / Полнометражный документальный фильм» и «Короткометражное документальное кино». Пермский край стал одним из лидеров по количеству поддержанных проектов, в список победителей, которые получат поддержку Фонда вошло четыре пермских короткометражных фильма.

Среди победителей оказалась работа режиссёра Нины Изотовой (ООО «Продюсерский центр «Капризка») «Нечужие» (18+). Фильм рассказывает о судьбах женщин, отсидевших за убийство своих мужей в результате домашнего абьюза и адаптации в современном обществе.

Ещё одним победителем стал проект пермского режиссёра Сергея Климова (ИП Терентьева Татьяна Анатольевна) «Эврика» (12+). В краевом министерстве культуры «Новому компаньону» рассказали, что героем фильма стал Раиль Галлеев, в прошлом предприниматель — реставратор церквей, который сейчас учит изобретательству детей в школах, после его занятий ученики из обычных предметов начинают создавать машины будущего. Раиль уверен, что его миссия — открыть в каждом ребёнке творца, но не все его понимают. Изобретения, по мнению родителей, школы и даже его семьи, должны приносить быстрые результаты, и, вырастая, ученики раз за разом уходят от своего наставника, а он начинает всё сначала, ведь его главный талант — «зажигать сердца детей творчеством, и отпускать их в большой мир».

Фильм-портрет «Дом на горе» (6+) режиссёра Натальи Калининой (АНО «Центр культурных инициатив «Сирин») рассказывает о самобытном уральском художнике Жене Балдиной. Уехав из промышленного города и начав строить дом на горе, героиня обретает единение с землёй своих прадедов и находит вдохновение в природе Урала. Картины и инсталляции Женя создаёт из старых вещей, которые обретают философскую глубину и кажутся посланиями из прошлого. Героиня обретает новое дыхание и готовится к большой персональной выставке в региональном центре.

Четвёртым проектом-победителем стала работа Пермского краевого отделения межрегиональной благотворительной организации «Пища жизни» «Юные волонтёры. Прифронтовая полоса» (18+). Режиссёром картины стала Ольга Старостина, одна из учредителей организации.

Как сообщается на сайте ФПРК, общий бюджет конкурса составляет 150 млн руб., 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов и полнометражных документальных фильмов хронометражём 75-90 минут, и 50% — на создание короткометражных документальных фильмов хронометражём 15-25 минут. По итогам конкурса победителями первой категории оказались 10 работ. Во второй категории были отобраны 50 работ.





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