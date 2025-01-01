Больше половины жителей Перми планируют путешествия на новогодние праздники Средний бюджет на поездку составляет около 71 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше половины жителей Перми запланировали путешествие на новогодние праздники. Как сообщает сервис «Авито», опрос показал, что отправиться в поездку намерены 66% респондентов, средний бюджет составляет около 71 тыс. руб. на человека. Остальные 34% никуда не планируют отправляться в праздники.

Из тех, кто готов сменить обстановку, 19% уже выбрали локацию внутри страны для зимнего путешествия, 21% выбирает между несколькими вариантами, 26% хотят уехать, но пока не начали подготовку. Большинство пермяков намерены поехать к родственникам или друзьям (64%), за город или на дачу намереваются поехать 48%, отдых в санатории или спа-центре предпочитает 21%, горнолыжные курорты — 8% участников опроса.

На вопрос, от каких факторов зависит поездка, респонденты чаще всего выбирали вариант ответа «бюджет» (65%). На погоду обращают внимание 42%, на стоимость и наличие билетов — 39%, на наличие свободного жилья — 21%. Наличие собственного транспортного средства почти не влияет на планы, этот вариант выбрали всего 2%.

Из всех респондентов 43% готовы уложиться в сумму до 30 тыс. руб. на человека, 20% — в пределах 30-60 тыс. руб. Сумму до 100 тыс. и свыше 250 тыс. руб. на человека закладывают 10% пермяков, до 150 тыс. и до 250 тыс. — по 3%. Не закладывают бюджет 8%.

В среднем по России на новогодние праздники пользователи платформы забронировали на 17,5% больше квартир и на 57% больше загородных домов, чем в прошлом году. Самые популярные для отдыха регионы — Московская и Ленинградская области. Сильнее всего интерес в этом году вырос к Рязанской (в 2,4 раза) и Ульяновской (+68%) областям. Загородные дома привлекают туристов в Карелии и Карачаево-Черкесии, сильнее всего спрос вырос на аренду домов в Рязанской (в 3,8 раза) и Свердловской (в 2,4 раза) областях.

Как сообщалось ранее, около 24% пермяков планируют работать в новогодние праздники. Большую часть каникул 34% намерены провести дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.