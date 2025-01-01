Около 24% пермяков будут работать в новогодние праздники В то же время 34% планируют провести большую часть каникул дома Поделиться Твитнуть

Согласно опросу, 34% жителей Перми намерены провести большую часть новогодних каникул дома. Среди самых популярных способов провести время — общение с семьёй и друзьями, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние прогулки и активный отдых, а также ремонт и, что немаловажно для многих, возможность ни о чём не думать и выспаться вдоволь. Об этом сообщает SuperJob.

Однако у 24% респондентов фактически не будет каникул: они будут работать согласно утверждённому графику. В то же время 6% опрошенных планируют путешествовать по России — чаще всего выбирают Санкт-Петербург и Москву. Ещё 4% собираются уехать за границу, отдав предпочтение Таиланду, Египту и ОАЭ. Ещё 7% пермяков отметили, что проведут праздники на даче, а 11% — в гостях.

Молодёжь до 35 лет чаще, чем старшие возрастные группы, будет либо работать, либо ходить в гости. При этом горожане старше 45 лет значительно чаще отдают предпочтение даче. Среди респондентов со средним профессиональным образованием доля работающих в праздники составляет 34%, тогда как у обладателей высшего образования — всего 15%.

Те, чей ежемесячный доход не превышает 80 тыс. руб., чаще планируют оставаться дома (38%) или ездить в гости (13%). А среди тех, кто зарабатывает свыше 150 тыс. руб., выше доля тех, кто выберет дачу (9%) или поездку по России (9%).

