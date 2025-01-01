Ввод жилья в Прикамье вырос на 2,7% по сравнению с 2024 годом За 10 месяцев в регионе построено 18 тысяч квартир Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За период январь-октябрь 2025 года в Прикамье было построено 18,3 тыс. квартир общей площадью 1,4 млн кв. м. По данным Пермьстата, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксирован рост ввода жилья на 2,7%.

При этом объём построенного жилья в сельской местности оказался ниже уровня прошлого года. За 10 месяцев в регионе были сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 673,6 тыс. кв. м, что на 8% меньше, чем за 10 месяцев 2024 года.

«На долю индивидуального домостроения в январе-октябре 2025 года пришлось 63,9% от общего объёма введённого жилья. Населением за счёт собственных и привлечённых средств с начала года построены жилые дома общей площадью 907,1 тыс. кв. м, что на 11,2% меньше уровня аналогичного периода 2024 года», — отметили аналитики.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в октябре число лотов в сделках с новостройками на пермском рынке выросло на 76,2% за месяц, за год рост составил 113%. В Пермском крае прирост за месяц сложился в 48%, за год — в 150%.

