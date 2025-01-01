Количество лотов в сделках с новостройками в Перми выросло на 76% По региону рост составил 48% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По итогам октября число лотов в сделках с новостройками в Перми за месяц выросло на 76,2%, до 1,1 тыс., за год рост составил 113%. В Пермском крае было зарегистрировано 280 лотов, за месяц прирост сложился в 48%, за год — в 150%. Такие данные приводит сервис bnMAP.

«Несмотря на рост стоимости предложения и бюджетов сделок, а также активное снижение доли ипотеки, которое ограничивает развитие рынка, и общее снижение спроса по сравнению с 2024 годом, со второго квартала 2025 года мы наблюдаем тренд на его восстановление и рост покупательской способности», — отметил управляющий директор компании Алексей Шухатович.

По его словам, в дальнейшем также ожидается увеличение количества лотов в сделках как по числу объектов, так и по числу квадратных метров.

Отмечается также, что ипотека остаётся ключевым драйвером рынка. Так, в Перми её доля в сделках в октябре составила 78% (+2 п.п. к сентябрю), в регионе — 88% (+1 п.п.). За период январь—сентябрь количество лотов в сделках с ипотекой в Пермском крае выросло на 5,8%, до 1,07 тыс.), а в Перми напротив — сократилось на 20,4%, до 3,5 тыс.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в октябре на первичном рынке жилья предложение квартир в Перми увеличилось на 11% за год, а спрос — на 54%.

