Предложение квартир в новостройках Перми за год выросло на 11% Тем временем спрос увеличился на 54% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты платформы «Авито Недвижимость» подвели итоги октября 2025 года на первичном рынке жилья. Так, в Перми предложение квартир увеличилось на 11% за год, включая однокомнатные (+10%), двухкомнатные (+2%), трёхкомнатные (+27%) и студии (+16%). В целом по России предложение на платформе возросло на 19%.

Спрос на новостройки в стране вырос на 16%, а в Перми — на 54%. Однокомнатные квартиры стали интересовать покупателей на 94% больше, двухкомнатные — на 67%, трёхкомнатные — на 42%, а студии — на 90%.

В октябре зарегистрировано 58,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 22% больше, чем в сентябре, и на 45% больше, чем в октябре прошлого года. Наиболее заметный рост продаж наблюдался в Московской области (+40%), Краснодарском крае (+30%) и Санкт-Петербурге (+22%).

По словам управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, основным фактором роста спроса стало ожидание ужесточения условий программы «Семейной ипотеки». После изменений семьи смогут оформить только одну ипотеку по льготной ставке на ребёнка, тогда как сейчас оба родителя могут получить по ипотеке. Это привело к увеличению доли сделок с ипотекой с 65% до 68% за месяц. Такой скачок в продажах даёт надежду на то, что годовые результаты окажутся лучше прогнозов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.