В зоне СВО погибли двое уроженцев Верещагинского округа Пермского края

Константин Долгановский

Во время российской специальной военной операции погибли уроженцы Верещагинского округа Пермского края Константин Гусев и Валерий Беклемышев. Об этом в соцсетях сообщила администрация муниципалитета.

«Навсегда в нашей памяти доблестные защитники Отечества. Верные присяге. Они сражались как настоящие герои. Их имена — навеки в истории», — сообщается в публикации.

Константин Гусев родился в Верещагино в 1985 году. В Кудымкарском сельскохозяйственном техникуме получил профессию по специальности «ветеринария». Трудился в местных совхозах Сепычёвском и Тимирязевском, Верещагинской ветлечебнице и в Кунгурском районе, позже — в железнодорожной охране. На СВО служил рядовым ВС РФ, стрелком мотострелкового отделения, погиб 3 июля 2025 года.

Василий Беклемышев родился в д. Кукеты в 1984 году. Работал в ООО «Печатник». На СВО был рядовым в мотострелковом отделении, погиб 23 декабря 2024 года. У него остались дочь и сын.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибших. Прощание с обоими состоится 9 декабря в Верещагино. Константина Гусева проводят в последний путь в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». Василия Беклемышева — в 9:30 в храме во имя Николы Чудотворца.

