Продукцию Пермской судоверфи отметили авторитетной премией финансового рынка Проект речного электротранспорта Москвы победил в номинации «Климатический проект года»

фото: Пермская судоверфь

Продукция, изготовленная на Пермской судоверфи, стала лауреатом премии Investment Leaders Awards в номинации «Климатический проект года» в категории «Инвестиции в ESG. На это сообщение московского дептранса обратили внимание в пресс-службе предприятия.

«Пермская судоверфь активно участвует в формировании причальной инфраструктуры пассажирского речного электротранспорта Москвы. Всего на Пермской судоверфи построено и спущено на воду 24 комплекса Ecostation, каждый из которых создаётся с вниманием к деталям, энергоэффективности и комфорту пассажиров. Мы гордимся тем, что стали поставщиком плавучих зарядных остановочных комплексов для такого прогрессивного инфраструктурного проекта», — отмечается в telegram-канале Пермской судоверфи.

Напомним, производство Ecostation было запущено в 2023 году. В октябре предприятие завершило производство очередной партии из пяти инновационных остановочных комплексов. Новая партия была спущена на воду в начале октября. После транспортировки в Москву были запланированы работы по монтажу электрооборудования и установка элементов остекления.

