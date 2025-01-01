Пермская судоверфь построила ещё пять плавучих причалов Ecostation Новая партия была спущена на воду в начале октября Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

Пермская судоверфь завершила производство очередной партии из пяти инновационных остановочных комплексов Ecostation.

В компании отметили, что эти уникальные плавучие причалы, не имеющие аналогов, созданы для обеспечения удобства пассажиров при посадке и высадке, а также комфортного ожидания речных электросудов. Ecostation интегрированы в сеть зарядной инфраструктуры, предназначенной для электрического транспорта, курсирующего по Москве-реке.

Новая партия была спущена на воду в начале октября. После транспортировки в Москву на Ecostation будут установлены элементы остекления и произведён монтаж электрооборудования.

Производство Ecostation было запущено в 2023 году. К настоящему моменту судоверфью изготовлено и поставлено в столицу 19 аналогичных остановочных комплексов. Планируется, что объёмы производства составят до 13 единиц в год. В числе заказчиков выступают правительство Москвы, власти Пермского края и другие регионы.

