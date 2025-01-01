В Прикамье появилась ещё одна стела «Город трудовой доблести» Монумент открыли в Лысьве Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Прикамье 8 декабря состоялась торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» в Лысьве. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин, который принял участие в мероприятии.

«Монумент — память о вкладе лысьвенцев в Великую Победу. Они мужественно сражались на фронте и трудились в тылу. Лысьвенский металлургический завод выпускал взрыватели, снаряды, корпуса авиабомб. Завод № 700 единственный в стране производил солдатские каски. За четыре года войны — более 10 млн. Они спасли жизнь сотен тысяч защитников Родины», — поделился глава региона.

В администрации округа отметили, что Лысьва носит почётное звание «Город трудовой доблести» уже на протяжении четырёх лет. Памятная стела заняла своё место у прудов и мемориала Вечной Славы.

В Перми стелу «Город трудовой доблести» открыли в октябре 2023 года на площади, носившей ранее имя Карла Маркса и переименованной в 2025 году в «Площадь трудовой доблести».

