В Пермском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ За неделю количество случаев увеличилось на 13% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае вновь зарегистрирован рост заболевания гриппом и ОРВИ. По данным краевого Роспотребнадзора, с 1 по 7 декабря уровень заболеваемости вырос на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Было зарегистрировано 17,2 тыс. случаев. При этом отмечается, что эпидемический порог не превышен.

«По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Из-за ОРВИ за прошедшую неделю образовательный процесс был приостановлен в 62 группах 45 дошкольных организаций и в 92 классах 39 школ. В трёх средних профессиональных учебных заведениях очные занятия были прекращены в пяти группах.

Ранее сообщалось, что с 24 по 30 ноября заболеваемость ОРВИ увеличилась на 16,7%. За предыдущую неделю было зафиксировано 15,3 тыс. случаев.

