В Прикамье карантин из-за ОРВИ объявили в 34 школах Количество случаев заболевания выросло на 16%

Константин Долгановский

Пермский Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ: за последнюю неделю число случаев увеличилось на 16,7% и составило 15 342 человека. Об этом пишет "Рифей".

В связи с этим карантин введён в 78 классах 34 школ, 59 группах 41 детского сада и 4 группах средних специальных учебных заведений. Тем не менее, эпидемический порог в регионе пока не превышен.

Среди выявленных возбудителей преобладают негриппозные вирусы — в первую очередь риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. На сегодняшний день в Пермском крае вакцинировано свыше 1,3 млн человек, включая более 400 тыс. детей.

