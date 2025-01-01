Пермские врачи спасли жизнь подростку с тяжёлой черепно-мозговой травмой За здоровье мальчика боролись больше месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Врачи Краевой детской клинической больницы в Перми спасли жизнь 13-летнему подростку из Горнозаводского округа с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Как сообщили в краевом минздраве, несчастный случай произошёл ещё в конце октября, часть точильного камня отлетела ребёнку прямо в область лица.

Подростка ввели в Горнозаводской больнице в медикаментозный сон, чтобы нивелировать травматические факторы для головного мозга, реаниматологи КДКБ оперативно выехали на место и эвакуировали его в Пермь. Состояние мальчика оценивалось как крайне тяжёлое.

«Этот случай оказался неординарным для детской нейрохирургической службы Прикамья, которая успешно работает уже 11 лет. После проведения предоперационной подготовки успешно выполнено оперативное вмешательство многопрофильной бригадой врачей. За жизнь и здоровье молодого человека боролись больше месяца. Благодаря усилиям и профессионализму каждого специалиста, в том числе врачей медицинской реабилитации, у ребёнка восстановились когнитивные функции и базовые биологические процессы», — сообщил главный врач КДКБ Дмитрий Антонов.

Сейчас подросток продолжает реабилитацию в амбулаторных условиях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермские врачи спасли жизнь жительнице Прикамья, перенёсшей после родов обширный инфаркт. Женщина пережила шесть остановок сердца.

