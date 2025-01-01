Жительница Прикамья после родов перенесла обширный инфаркт Врачам удалось спасти её Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье врачам удалось спасти 41-летнюю жительницу, перенёсшую после родов обширный инфаркт. Как рассказали в краевом минздраве, проблемы со здоровьем у неё начались уже после выписки из роддома.

Когда состояние женщины ухудшилось, муж вызвал скорую. В Кунгурскую больницу её госпитализировали с подозрением на инфаркт, где реаниматологи стационара провели диагностику и подтвердили диагноз. Состояние пациентки было нестабильным, и у неё случилась первая остановка сердца.

«Помимо лечения инфаркта и стабилизации состояния, у пациентки была высока вероятность не менее грозных гинекологических осложнений. Поэтому, когда коллега доложил о ситуации, было принято решение выехать в Кунгур бригадой санавиации в составе реаниматолога и акушера-гинеколога. В этот момент нам сообщили, что у пациентки произошла повторная остановка сердца», — рассказал завотделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой больницы Алексей Степанов.

В целом женщина пережила шесть остановок сердца. Специализированную помощь при остром инфаркте миокарда можно получить только в сосудистом центре, и врачи решили эвакуировать её в Пермь. Предполагалось, что остановку сердечной деятельности у пациентки вызывает нестабильная атеросклеротическая бляшка, которая периодически закрывает кровоток. Её перевели на ИВЛ, стабилизировали состояние и увезли в кардиодиспансер. Коронарография подтвердила диагноз, врачи выполнили стентирование, с помощью чего был полностью восстановлен кровоток в артерии, причина инфаркта была устранена.

Специалисты санавиации рассказали, что таких случаев в современной истории отделения ещё не было. Врачи также отмечают, что ситуация нетипична, поскольку у женщины отсутствуют вредные привычки и факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в последнее время наблюдается рост числа случаев инфаркта у молодых людей, всё чаще в кардиологию попадают пациенты 30-40 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.