ФНС Прикамья планирует взыскать задолженность «Нового завета» через суд Сумма долга евангелистов составляет 28 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 21 по Пермскому краю подала иск в Арбитражный суд о взыскании с религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Новый завет». Сумма задолженности составляет 28,4 тыс. руб. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Напомним, ДК им. Ленина перешёл религиозной организации «Новый завет» в 2005 году, хотя земельный участок остался во владении муниципалитета. В 2021 году администрация Перми подала в суд на организацию, требуя выплатить 10,4 млн руб. за использование земли и 3,5 млн руб. в качестве процентов. Суд частично удовлетворил иск в 2024 году. Апелляционные жалобы ответчика не принесли успеха, и дело дошло до Верховного суда РФ.

Ранее власти планировали выкупить здание у религиозной организации, выделив на эти цели 260 млн руб. из городского бюджета. Однако, как отметил депутат Сторожев, эти расходы были исключены из бюджета на 2026-2028 годы.

На заседании Пермской городской думы 18 ноября мэр Эдуард Соснин сообщил, что городские власти изменили подход к возврату ДК им. Ленина. Он пояснил, что исключение этих расходов не означает отказа от возвращения ДК в собственность города. Чиновник сослался на то, что поручение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о возврате ДК остается в силе. Сейчас ведётся активная работа для скорейшего возвращения объекта в собственность муниципалитета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.