Алёна Бронникова Недорогой автомобиль могут себе позволить всего 19% семей Пермского края В общероссийском рейтинге регион за год потерял две позиции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Всего 19,3% семей Пермского края могут себе позволить приобрести в кредит и содержать недорогой автомобиль стоимостью около 1,3 млн руб. Согласно результатам исследования РИА «Новости», в рейтинге по доступности покупки авто среди всех российских регионов Прикамье оказалось на 31 месте, между Новосибирской (19,4%) и Тульской областью (19,1%).

Лидеры рейтинга почти не изменились с прошлого года. Первое место занял Ямало-Ненецкий АО, где недорогую машину могут себе позволить 57,8% семей, второе место занял Чукотский АО — 49,4%, третье место у Магаданской области — 44,8%. В топ-5 также вошли Ханты-Мансийский АО (43,1%) и Москва — (42,1%). Как и в 2024 году, сложнее всего приобрести автомобиль оказалось семьям в Ингушетии (1,9%), Чечне (2,3%) и Дагестане (3,7%).

В среднем по России позволить себе недорогое авто могут 20,5% семей. Данный показатель значительно вырос с прошлого года — в исследовании 2024 года он составлял 17,6%. Увеличилось также и количество семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости автомобиль (около 2,9 млн руб.) в кредит, — с 5,7% в 2024 году до 6,6% в 2025-м.

Большая доля семей, которые могут себе позволить средний по стоимости автомобиль, оказалась в ЯНАО (29,1%), Чукотском АО (25,2%), Магаданской области (20,2%), Москве (20,2%) и Ненецком АО (17,3%). В Пермском крае это могут себе позволить только 4,7% семей. Менее доступны такие машины также для жителей Ингушетии (0,6%), Чечни (0,7%) и Дагестана (0,9%).

В сравнении с прошлым годом Пермский край опустился в рейтинге на две строчки. При этом недорогой автомобиль стоимостью около 1,2 млн руб. могли приобрести только 16,4% семей, автомобиль средней стоимости (2,9 млн руб.) — 4,1% семей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.