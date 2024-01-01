Алёна Бронникова Прикамье вошло в топ-30 рейтинга регионов по доступности покупки автомобилей Купить недорогой автомобиль могут позволить себе 16% семей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в топ-30 рейтинга российских регионов по доступности покупки нового автомобиля, заняв 29-ю позицию. Рейтинг был составлен по итогам исследования РИА Новости.

Согласно представленным данным, доля семей в Прикамье, которые могут себе позволить приобрести в кредит и содержать недорогой автомобиль стоимостью до 1,2 млн руб., составляет 16,4%. Автомобиль по средней стоимости — от 2,9 млн руб. — могут позволить себе в кредит 4,1% семей.

По этим показателям регион незначительно опережает Хакасию (16 и 4,1% соответственно) и Челябинскую область (16 и 3,9%), а также несколько уступает Еврейской автономной (16,8 и 4,7%) и Новосибирской (16,5 и 5%) областям.

Самым благополучным по доступности покупки автомобилей оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где 54,7% семей могут позволить себе кредит на недорогой автомобиль, 26,3% — на автомобиль среднего класса. Также в тройку лидеров вошли Магаданская область (44,5 и 18,5% соответственно) и Чукотский автономный округ (43,2 и 18,5%). Москва (37,1 и 17,7%) и Санкт-Петербург (28,9 и 10,4%) заняли шестую и 10-ю строчки.

Меньше всего семей позволить себе кредит на новый автомобиль могут жители Ингушетии (2,1% на недорогой автомобиль и 0,6% — среднего класса), Чечни (2,4 и 0,6%) и Дагестана (3,7 и 0,9%). Средние показатели по России составили 17,6 и 5,7% соответственно.

По данным экспертов, в текущем году доступность автомобиля для российских семей снизилась. Основной причиной стали рост цен на автомобили и увеличение ставок кредитования.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае средняя цена нового автомобиля в ноябре составила 2,69 млн руб. Снижение составило 6,8%. В это же время выросло число предложения.

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