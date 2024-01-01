Новые автомобили в Пермском крае подешевели почти на 7% Наблюдается непрерывный рост предложения Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков «Авто.ру», согласно анализу размещённых на платформе объявлений о продаже, средняя цена нового автомобиля в Пермском крае в ноябре составила 2,69 млн руб. Таким образом, цена новой машины в Прикамье снизилась на 6,8%, в то время как число активных объявлений увеличилось.

На уровне страны в ноябре средняя стоимость новых автомобилей, напротив, возросла на 1%, достигнув 3,7 млн руб., однако всё ещё остаётся ниже значений января 2024 года.

В целом на платформе наблюдается непрерывный рост предложения. Структурно 70% предложений составляют китайские автомобили, а более 42% объявлений относятся к машинам в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн руб.

Наибольшее снижение средней цены среди новых автомобилей в Пермском крае произошло у Skoda Kodiaq, составив 2,9% и достигнув 4,86 млн руб. Также заметно подешевела модель Geely Emgrand (-1,8%; 2,3 млн руб.). Самыми подорожавшими моделями стали Changan UNI-T (+6,1%; 3,1 млн руб.) и Haval Dargo (+3,6%; 3,46 млн руб.).

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