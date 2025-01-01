Пермский проект получил всероссийскую премию «Экопозитив-2025» Поющий газон у Черняевского леса во второй раз отмечен на федеральном уровне Поделиться Твитнуть

Фото: Людмила Волкова

Проект пермских экологов и активистов «Поющий газон» на ул. Подлесной напротив Черняевского леса стал лауреатом всероссийской премии «Экопозитив-2025». Он победил в номинации «Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем».

Консультантом проекта стала научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Людмила Волкова.

Как сообщила президента фонда «Обвинская роза», биолог Елена Плешкова, выступившая одним из инициаторов проекта, победа в федеральном масштабе показывает, что инициатива возвращения природы в город востребована, особенно, в условиях необходимости адаптации городов к изменениям климата.

Фото: Людмила Волкова

«Газоны играют важную роль в озеленении, но до последнего времени им не придавали особого значения. Говорят, в первую очередь, о деревьях. В то время, как разнотравные газоны могут и должны обеспечивать сохранение биоразнообразия беспозвоночных, которые являются важным звеном в трофических цепях, формировании почв, опылении, защите зеленых насаждений от вредителей и оказании других экосистемных услуг», — рассказала Елена Плешкова.

Учёный пояснила, что разнотравные газоны также эффективнее улавливают мелкодисперсную пыль и снижают шумовое давление, чем выстриженные, стерилизованные обыкновенные газоны.

Уникальность проекта пермских активистов в том, что таких экспериментальных площадок, где исследуют санитарно-защитные и средоформирующие функции разнотравных газонов, в других городах нет. В России — он единственный в этом роде.

Поющий газон появился в Перми более 10 лет назад. Поющим он назван, потому, что после 8 лет эксперимента на нём появились певчие кузнечики — Tettigonia cantans. Поэтому в июле и августе Поющий газон звучит, как настоящий луг.

Проект поддерживают учёные РУДН, специалисты Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, Института географии РАН. В работе участвуют студенты разных вузов города: ПНИПУ, ПГАТУ.

Газон является площадкой и для работы с культурными институциями города: Музеем современного искусства ПЕРММ, Центром городской культуры.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре этого года проект пермских экологов стал победителем другого всероссийского конкурса — «Город в деталях: живое наследие» Союза российских городов и Минстроя РФ. Он стал лауреатом в номинации «Парковые истории».

