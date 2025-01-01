В Мотовилихинском районе Перми сменят зонирование участка под спортцентр Будущий объект будет предназначен для занятий падл-теннисом Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На месте будущего строительства спортивного центра для занятий падл-теннисом в Мотовилихинском районе Перми планируют сменить существующую территориальную зону на зону спортивно-зрелищных сооружений. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Объект будет расположен на б. Гагарина, 109а. В данный момент земельный участок находится в границах зоны строительства жилья, вид разрешённого использования — «многоквартирный жилой дом». Решение о смене зонирования было одобрено комиссией по землепользованию и застройке по заявлению ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития».

Напомним, осенью Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края поддержал инициативу ООО «Каскад-групп» по возведению в Мотовилихе спортивного объекта для занятий падл-теннисом. В его расписании будут предусмотрены, в том числе, и бесплатные занятия. Инвестиции в проект оцениваются в 120 млн руб. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2028 года. Проект получил статус «приоритетного инвестиционного».

