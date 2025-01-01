В Перми построят спортцентр для занятий падл-теннисом Возвести объект планируют до конца 2028 года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Прикамье на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата поддержали бизнес-инициативы двух компаний, которые хотят реализовать в регионе проекты в сфере спорта и туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В частности, ООО «Каскад-групп» планирует построить в Мотовилихинском районе Перми спортивный объект для занятий падл-теннисом. Отмечается, что в расписании спортивного центра будут предусмотрены и бесплатные занятия. Инвестиции в проект оцениваются в 120 млн руб. В рамках статуса «приоритетный» компания сможет получить земельный участок на льготных условиях. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2028 года.





Вблизи музея «Хохловка» расширят базу отдыха. В проект инвестируют не менее 80 млн руб. Планируется построить гостевые дома типа А-фрейм, обустроить спортивную площадку, парк-питомник, паркинг. Инициатором выступает «База отдыха Хохловка».





Напомним, сегодня в Прикамье реализуются 10 приоритетных инвестпроектов в сфере туризма и 11 инициатив, направленных на развитие спорта.

