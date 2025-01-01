Алёна Бронникова Пермский край продолжает лидировать в ПФО по стоимости потребительской корзины С начала года цена фиксированного набора товаров и услуг выросла на 7,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам данных за октябрь 2025 года Пермский край продолжил лидировать со значительным отрывом среди регионов ПФО по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В октябре в Прикамье стоимость потребительской корзины составила 25,3 тыс. руб. За месяц показатель вырос на 0,8%, а с декабря 2024-го — на 7,5%.

В числе регионов с самыми дорогими наборами товаров и услуг в ПФО оказались также Нижегородская область (23,9 тыс. руб.) и Башкирия (23,5 тыс. руб.). Самые низкие цены оказались в Чувашии (21,7 тыс.), Саратовской области (21,8 тыс.) и Пензенской области (21,9 тыс. руб.).

За месяц самый ощутимый рост стоимости потребительской корзины показали Самарская, Ульяновская и Саратовская области (+1% и более). По сравнению с декабрём 2024 года сильнее всего показатели выросли в Самарской области (+8,5%) и Башкирии (+8,1%).

В среднем по ПФО цена за набор товаров и услуг в октябре сложилась в 22,9 тыс. руб. (+0,8% за месяц и +7,1% к декабрю 2024-го). В среднем по России — 25,5 тыс. руб. (+0,9% за месяц и +6,9% к декабрю 2024-го).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в сентябре стоимость потребительской корзины в Пермском крае составляла 25,1 тыс. руб., что также было самым высоким показателем в ПФО. Фиксированный набор включает в себя 83 позиции, в том числе 30 видов продовольственных, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

