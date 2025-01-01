Пермский край лидирует в ПФО по стоимости потребительской корзины С начала года цена фиксированного набора товаров и услуг поднялась на 6,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Приволжском федеральном округе (ПФО) по стоимости потребительской корзины лидирует Пермский край. В сентябрьском отчёте Росстата «Социально-экономическое положение России» указано, что в Прикамье стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 25 128,1 руб. (-0,1% к августу 2025 года, +6,4% к декабрю 2024-го). Наименьший показатель зафиксирован в Саратовской области — 21 633,3 руб.

Фиксированный набор включает в себя 83 позиции: 30 видов продовольствия, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Этот показатель используется для сравнения покупательной способности населения в разных регионах. Стоимость рассчитывается на одного человека в месяц.

В среднем по ПФО в сентябре фиксированный набор стоил 22 741,6 руб.

В среднем по России стоимость потребительской корзины составила 25 290,5 руб. За месяц она не изменилась, а с начала года выросла на 6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.