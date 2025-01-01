В преддверии Нового года леса Прикамья начнут патрулировать Меры необходимы для предотвращения незаконной рубки деревьев Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

В преддверии зимних праздников леса Прикамья начнут патрулировать для предотвращения незаконной рубки деревьев. По информации краевого минприроды, специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель» стартует 17 декабря.

«Целью мероприятия является предотвращение незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород в предновогодний период. В рамках мероприятия проводится патрулирование лесов с использованием дорог общего пользования, организованы дежурства с сотрудниками ГИБДД», — рассказали в ведомстве.

Жителям региона напоминают, что за незаконную рубку деревьев хвойных пород предусмотрена административная ответственность. С физических лиц взимаются штрафы в размере 3-4 тыс. руб., с юридических лиц — 200-300 тыс. руб., в случае применения автотранспорта и других видов техники штраф составит 4-5 тыс. и 300-500 тыс. руб. соответственно. Если ущерб превысит 5 тыс. руб., нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», жители Пермского края могут приобрести живые ели, сосны или пихты, оформив соглашение о покупке лесных насаждений для личных нужд через обращение в местные лесничества. Цена новогодней ёлки зависит от размера и колеблется от 30 до 181 руб.

