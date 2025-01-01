В лесничествах Прикамья начались продажи живых новогодних елей Цены зависят от размера дерева Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

freepik.com

В преддверии новогодних торжеств жители Пермского края могут приобрести живые ели, сосны или пихты. Для этого необходимо обратиться в местное лесничество и оформить соглашение о покупке лесных насаждений для личных нужд. Об этом сообщили представители краевого министерства природы.

Цена новогодней ёлки в этом году зависит от её размера и колеблется от 30 до 181 руб.

В период подготовки к Новому году в регионе будет проведена профилактическая операция «Новогодняя ель», включающая патрулирование лесов и совместные рейды с сотрудниками ГИБДД для предотвращения нелегальной вырубки хвойных деревьев. Незаконная вырубка елей, сосен и пихт запрещена и влечет за собой административные штрафы. При транспортировке новогодней елки необходимо иметь при себе документы, подтверждающие законность ее приобретения.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края

В краевом минприроды также дали рекомендации по выбору дерева, оптимальному времени вырубки, способам продления его жизни и утилизации после праздников. В частности, не рекомендуется выбирать дерево, растущее в тени других деревьев, так как ему может не хватать солнечного света и влаги, что приведет к быстрому осыпанию хвои. Лучше выбирать дерево на открытом пространстве, с достаточным количеством света и хорошим расстоянием между деревьями. Самые красивые и пушистые елки растут на солнечных полянках. Если на дерево падает тень хотя бы с одной стороны, оно может быть асимметричным, и некоторые ветви будут менее густыми. Обращайте внимание на цвет иголок, они должны быть ярко-зелеными.

Хвойные деревья рекомендуется рубить при температуре -10…-15 градусов. В таких условиях ели впадают в состояние анабиоза, что позволяет им дольше сохранять свежесть и аромат. В противном случае деревья быстро теряют иголки. Чем меньше времени прошло с момента вырубки, тем лучше дерево насыщено влагой и тем дольше оно сохранит свой вид в домашних условиях. Оптимальное время для вырубки елки — за неделю до Нового года.

При выборе из трёх видов хвойных деревьев (ель, пихта, сосна) следует учитывать, что ель является традиционным новогодним деревом, пихта отличается пышностью и ароматом, а сосна дольше сохраняет свою хвою.

Перед тем как занести елку в тёплое помещение, рекомендуется подержать её несколько часов в прохладном месте, например, на балконе или в подъезде. Не стоит размещать елку рядом с батареей, так как это ускорит процесс осыпания хвои.

Для продления жизни елки рекомендуется поместить её ствол в ведро с влажным песком и регулярно увлажнять его водой. Также можно поставить елку в емкость с водой, добавив в нее специальное обеззараживающее средство или обычный аспирин.

После окончания праздников елку необходимо вынести на контейнерные площадки в предназначенные для крупногабаритных отходов отсеки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.