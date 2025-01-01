Школа напротив центрального рынка в Перми будет четырёхэтажной Согласован архитектурно-градостроительный облик здания Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми показала, как будет выглядеть школа, которую построят на ул. Пушкина, напротив центрального рынка. Архитектурно-градостроительный облик будущего четырёхэтажного здания был согласован 26 ноября.

«Фасад предлагается оформить в бежево-коричневых тонах с использованием современных износостойких материалов — плит из фиброцемента и бетона, имитирующих кирпичную кладку. Главный фасад украсит панорамное витражное остекление, а входные зоны оборудуют конструкциями с прозрачными элементами, пропускающими естественный свет. На фасаде здания планируется установить архитектурную подсветку», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация Перми

В конце прошлого года конкурс на проектирование и строительство школы на 1 050 мест выиграло ООО «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»). Контракт был заключён по начальной цене — 1,4 млрд руб. Учреждение будет рассчитано на обучение детей с 1 по 11 классы.

В здании предусмотрят специализированные кабинеты для уроков химии, физики, информатики, иностранного языка, слесарные и столярные мастерские для уроков труда, кухня и кабинет домоводства. На территории построят стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину, универсальную площадку для баскетбола и волейбола и зону для воркаута.

Окончание работ было запланировано до 25 декабря 2026 года. По информации горадминистрации, в данный момент проектная документация разработана и направлена для проведения государственной экспертизы.

