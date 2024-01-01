Строительством школы у Центрального рынка в Перми займётся «Кинетика» Учебное заведение должно быть построено к концу 2026 года Поделиться Твитнуть

рисунок из проектной документации

В Прикамье завершился конкурс на проектирование и строительство школы на 1050 мест в Ленинском районе Перми. Новое учебное заведение будет расположено на участке, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. На сайте госзакупок информации о компании-победителе нет, но, как стало известно «Новому компаньону», контракт будет заключён с ООО «Кинетика» из Перми (бывший ЖБК-Строй) по начальной (максимальной) цене в 1 млрд 416,1 млн руб.

Согласно техническому заданию, здание школы будет включать в себя классы для учащихся с 1 по 11 класс, в том числе специализированные кабинеты для уроков химии, физики, информатики и иностранного языка. В школе будут предусмотрены слесарные и столярные мастерские для уроков труда, кухня и кабинет домоводства. Также новая школа получит библиотеку с читальным залом, столовую, актовый зал и два спортивных зала.

На территории образовательного учреждения разместится стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, а также зона для воркаута с тренажёрами и местом для отдыха.

Срок выполнения работ не должен превышать 467 календарных дней. Непосредственно к строительству подрядчик приступит с 15 сентября 2025 года, а окончание работ планируется к 25 декабря 2026 года.

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