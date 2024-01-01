В Перми ищут подрядчика на строительство новой школы у Центрального рынка Работы оценены в 1,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

рисунок из проектной документации

В Прикамье объявлено о проведении конкурса на проектирование и строительство школы на 1050 мест в Ленинском районе Перми. Новое учебное заведение будет расположено на участке, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,4 млрд руб.

Согласно техническому заданию, здание школы будет включать в себя классы для учащихся с 1 по 11 класс, а также специализированные кабинеты для уроков химии, физики, информатики и иностранного языка. В школе будут предусмотрены слесарные и столярные мастерские для уроков труда, кухня и кабинет домоводства. Также новая школа получит библиотеку с читальным залом, столовую, актовый зал и два спортивных зала.

На территории образовательного учреждения разместится стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, а также зона для воркаута с тренажёрами и местом для отдыха.

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