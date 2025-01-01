На пермской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня героев Отечества Архитектурные огни зажгутся в 17 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 9 декабря, на пермской телебашне по ул. Крупской появится праздничная подсветка. Увидеть специальную архитектурно-художественную подсветку можно будет с 17:00 до 00:00.

По информации пресс-службы Пермского краевого РТПЦ, тематическая подсветка приурочена к Дню героев Отечества. Праздник отмечается 9 декабря ежегодно с 2007 года.

«День Героев Отечества — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почётных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Этот праздник символически соединяет героев разных периодов — Российской империи, Советского Союза и современной России, подчёркивая непрерывность воинской славы», — отметили в РТПЦ.

Дата празднования связана с днём памяти Георгия Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября по старому стилю), в 1769 году императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду — орден Святого Георгия.

Ранее праздничную подсветку на телебашне запускали 4 ноября в честь Дня народного единства.

