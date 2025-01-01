На телебашне в Перми 4 ноября включат архитектурно-художественную подсветку Поделиться Твитнуть

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр

Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» организует тематическую архитектурно-художественную подсветку на своей телебашне в честь Дня народного единства 4 ноября. Подсветка будет функционировать с 18:00 до 00:00.

День народного единства, официальный государственный праздник Российской Федерации, символизирует консолидацию гражданского общества, историческую преемственность и единство многонационального российского народа. Праздник учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, что стало ключевым моментом в истории России, ознаменовавшим окончание Смутного времени и восстановление государственности.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 19:00 до полуночи 28 октября главная телебашня Перми будет освещена синей архитектурно-художественной подсветкой. Таким образом филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» принимал участие в праздновании 10-летия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

