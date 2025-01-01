На телебашне Перми 28 октября включат праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» примет участие в праздновании 10-летия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». С 19:00 до полуночи 28 октября главная телебашня Перми будет освещена синей архитектурно-художественной подсветкой.

Движение «Волонтеры Победы», основанное в 2015 году, посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его главные задачи — гражданско-патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и популяризация достижений России.

Волонтеры оказывают поддержку ветеранам, участвуют в благоустройстве памятных мест, помогают восстанавливать семейные истории и привлекают внимание к подвигам страны. Сегодня в движении участвуют более 1,2 млн человек из 89 регионов России и 60 зарубежных стран.

