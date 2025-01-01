Ветеринарная клиника в Перми продавала лекарства без лицензии Предприниматель привлечён к ответственности Поделиться Твитнуть

Пермская ветеринарная клиника продавала лекарственные средства, не имея на это лицензии. По информации Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, учреждение принадлежит индивидуальному предпринимателю Евгению Карполенко.

По информации ведомства, в сентябре по требованию прокуратуры в клинике была проведена внеплановая проверка. В ходе неё было установлено, что ИП осуществлял реализацию средств для ветеринарного применения. В том числе Инсектал, InspectorRolf 3D, капли БлохНэт max, капли ушные Анандин, Стоп-Зуд суспензия, таблетки Стоп Цистит, Дельцид и другие, в состав которых входят лекарственные средства.

«Однако лицензия на торговлю данными средствами у предпринимателя отсутствовала, что является обязательным условием при реализации ветеринарных средств, содержащих лекарства. Управлением было изъято 38 наименований лекарственных препаратов из оборота и помещены на изолированное хранение», — рассказали в Россельхознадзоре.

Лекарственные средства были признаны контрафактными. Предпринимателю было выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому они должны быть уничтожены без права возврата поставщику и перепродажи. В октябре материалы дела были направлены в арбитражный суд для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, а в ноябре суд признал ответчика виновным и назначил наказание в виде предупреждения с обязательным уничтожением лекарственных средств для ветеринарного применения.

Согласно открытым данным, ИП Евгений Карполенко осуществляет деятельность в ветцентре «Будь здоров!» на ул. Тбилисской в Свердловском районе Перми. Был зарегистрирован в марте 2023 года, в п. Сылва. Основной вид деятельности — деятельность ветеринарная, также зарегистрирован в таких категориях ОКВЭД, как «Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьём, живыми животными», «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки». В арбитражном суде было рассмотрено только одно дело в отношении ИП.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жительница Индустриального района Перми обратилась в местную ветклинику, чтобы извлечь кость, застрявшую в пищеводе собаки. После операции состояние питомца ухудшилось, и он скончался спустя сутки. Суд взыскал с учреждения 250 тыс. руб. за оказание некачественных услуг.

