Анастасия Селиверстова За гибель собаки ветклиника в Перми выплатит 250 тысяч рублей Экспертиза подтвердила факт оказания ветеринарных услуг ненадлежащего качества

Константин Долгановский

Индустриальный районный суд Перми принял решение взыскать с ветклиники 250 тыс. руб. (136 280 руб. — возмещение убытков, 30 тыс. руб. – компенсация морального вреда и 83 140 руб. – штраф) за оказание некачественных услуг, повлекших за собой смерть бультерьера по кличке Мира. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В материалах дела сказано, что владелица собаки обратилась в клинику, чтобы извлечь кость, застрявшую в пищеводе животного. В ходе врачебных манипуляций кость была перемещена в желудок и извлечена путём гастротомии. Однако после операции состояние собаки значительно ухудшилось, и она скончалась спустя сутки. Хозяйка животного обратилась в суд с иском о защите прав потребителей.

В ходе судебного разбирательства была назначена экспертиза, выявившая ряд врачебных ошибок и подтвердившая факт оказания ветеринарных услуг ненадлежащего качества.

Для расчёта суммы возмещения, хозяйка собаки предоставила доказательства, подтверждающие размеры понесённых убытков: стоимости собаки, расходы на приобретение лекарственных препаратов, оказание ветеринарных услуг, оплата вскрытия и кремации животного.

