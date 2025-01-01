Из Перми назначены дополнительные поезда для путешествия в Великий Устюг В целом по стране на праздники предусмотрят более 700 дополнительных поездов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии празднования Нового года и в течение каникул пермяки смогут быстрее добраться до родины Деда Мороза — в Великий Устюг. Как сообщает пресс-служба СвЖД, в эти дни будут назначены поезда до Котласа, расположенного в 70 км от него.

«Назначили дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. С 24 декабря по 12 января на СвЖД назначены составы из Екатеринбурга, Перми и Тюмени до Котласа, расположенного в 70 км от Великого Устюга. Из Котласа туристическим группам удобно добираться до сказочной резиденции Деда Мороза», — рассказали в компании.

Кроме того, на Свердловской железной дороге увеличится количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург, между городами УрФО, а также в южном направлении. В целом по стране на новогодние праздники назначено более 700 дополнительных поездов. Все они сформированы из купейных и плацкартных вагонов, с возможностью размещения маломобильных пассажиров.

Ожидается, что пиковыми датами станут 30 декабря и 11 января.

Ранее стало известно, что поезд Деда Мороза прибудет в Пермь 25 декабря в 14:00, посетить вагоны и анимационную программу жители смогут до 21:00.

