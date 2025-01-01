Поезд Деда Мороза 25 декабря пробудет в Перми семь часов Часть вагонов можно посетить только по заранее приобретённым билетам Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Стало известно время стоянки поезда Деда Мороза в Перми 25 декабря. Как сообщает министерство транспорта Пермского края, состав прибудет в 14:00, посетить вагоны и анимационную программу жители смогут в течение семи часов.

«Он уже мчится к нам: 25 декабря (четверг) в Пермь на своём волшебном поезде прибудет Дед Мороз. Время стоянки поезда — с 14:00 до 21:00. По прибытии поезда Дедушка Мороз со Снегурочкой выйдут поприветствовать пермяков и устроят для них представление с танцами и песнями», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Часть событий можно будет посетить только по заранее приобретённым билетам — Кукольный театр, вагон «Сказочная деревня» и новогодний квест. В бесплатном доступе будет вагон № 5 с царством Снежной Королевы и миром кривых зеркал. Длительность программы — 10-15 минут, вход — в порядке живой очереди.

Также в порядке очереди можно будет посетить вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фотокупе, где можно будет приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию, сделать фото на память, отправить письмо в Великий Устюг и попробовать блюда северной кухни.

Напомним, новогодний состав в прошлом году не заезжал в Пермь. В этом году в маршрут путешествия вошли 70 городов — от Владивостока (с 19 ноября) до Вологды (10 января). В Пермь поезд прибудет из Ижевска, а затем отправится в Киров.

