Поезд Деда Мороза проедет через Пермь в католическое Рождество Опубликован маршрут следования новогоднего состава

Фото: telegram-канал "Поезд Деда Мороза"

Появилась информация о маршруте поезда Деда Мороза в 2025-2026 году. В этом году новогодний состав остановится в Перми — в прошлом году он не заезжал в столицу Прикамья. Информация опубликована в официальном telegram-канале проекта.

Путешествие начнётся 19 ноября 2025 года с Владивостока и завершится 10 января 2026-го в Вологде. В Пермь поезд Деда Мороза прибудет 25 декабря. Накануне, 24 декабря, он побывает в Ижевске, а 26 декабря уже будет в Кирове. В целом состав проедет свыше 20 тыс. км и посетит 70 городов с большими и малыми программами.

«Мы начинаем наше пятое путешествие. Дед Мороз совсем скоро отправится из Великого Устюга в дальнюю дорогу. Поезд побывает на Дальнем Востоке и в Сибири, Урале, Русском Севере, европейской части страны. Новый год мы впервые встретим в Иваново», — сообщается в telegram-канале.

Продажи билетов на мероприятие открылись уже для части городов. Отмечается, что их количество ограничено. На один сеанс в передвижной резиденции Деда Мороза рассчитано посещение 15 человек, на один сеанс в Кукольном театре — 26 человек. Количество сеансов зависит от времени стоянки поезда в городе. При этом вход на анимационную программу, которая будет организована на сцене поезда, будет свободным.

Ранее поезд Деда Мороза прибывал в Пермь в 2023 году. Тогда состав делал остановку осенью, 21 ноября.

