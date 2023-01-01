Поезд Деда Мороза сделает остановку в Перми 21 ноября Поделиться Твитнуть

Портал «РЖД» опубликовал график движения по российским городам, так называемого, поезда Деда Мороза. Он рассчитан на период с 11 ноября по 13 января. Как передаёт ВЕТТА, праздничный состав сделает в Прикамье остановки на трёх станциях 21 и 22 ноября.

Сначала поезд остановится в Верещагино с 08:20 до 09:20. Бесплатное праздничное мероприятие с участием Деда Мороза и его команды состоится на площади возле вокзала.

В тот же день, 21 ноября, поезд прибудет на станцию Пермь II, где будет находиться с 13:30 до 20:30. В программе, помимо анимации на привокзальной площади, посещение по ранее приобретенным билетам передвижной резиденции в вагонах поезда и кукольного театра.

22 ноября поезд деда Мороза сделает остановку с 12 до 15 час. на станции Чусовской. Программа мероприятия будет такая же, как и в Перми.

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