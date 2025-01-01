На новогодние украшения жители Перми планируют потратить в среднем 3500 рублей Большинство начинают подготовку за одну или две недели до праздника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки готовы потратить на новогодние украшения в среднем 3,5 тыс. руб. При этом оформлять к празднику свои квартиры и дома будут только 8 жителей из 10. Такие результаты показал опрос «Авито».

Большинство респондентов, украшающих дома к Новому году, начинают подготовку за одну-две недели до праздника (36%); поровну распределились голоса между подготовкой в начале и в последние дни месяца — по 19%; ещё 6% уже оформили свои дома.

Почти все жители — 84% — устанавливают ёлки, и чаще всего выбирают искусственные. Гирляндами дома украшают 74% пермяков, 46-49% представителей старших поколений планируют расставлять фигурки Деда Мороза и Снегурочки, 27% молодёжи собираются расставить свечи.

«В среднем респонденты планируют потратить на новогодний декор в этом году около 3,5 тыс. руб., причём молодёжь — на четверть больше. Однако 51% хотели бы уложиться в сумму до 3 тыс. руб., 20% — в 5 тыс. руб., а 11% — в 10 тыс. руб. Потратить ещё больше готовы 5%», — рассказали аналитики.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в преддверии новогодних торжеств жители Пермского края могут обратиться в местное лесничество и оформить специальное соглашение для покупки живой ели. Цена дерева в этом году зависит от её размера и колеблется от 30 до 181 руб.

